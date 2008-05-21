Требуется написать 10 хороших статей

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Завершен6 заявок261 просмотр

В общем нужно написать 10 хороших статей для сайта http://almaz-job.ru/ - используя ключевые слова: алмазное бурение, алмазное сверление, алмазная резка! употреблять урл сайта 3-4 раза на странице.

17 лет назад
NoNamerz
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$5
2 дня
Очередное хорошо выполненной задание от Елены! Спасибо!
Очень приятные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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