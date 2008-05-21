На регулярной основе необходимы писатели
Требуется написать 10 хороших статей
В общем нужно написать 10 хороших статей для сайта http://almaz-job.ru/ - используя ключевые слова: алмазное бурение, алмазное сверление, алмазная резка! употреблять урл сайта 3-4 раза на странице.
Выбранный исполнитель
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