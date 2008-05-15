Разработать структуру каталога

Имеется сайт - http://www.cargocatalog.ru/

Который является тематическим каталогом транспортной тематики, требуется написать его структуру, чтобы люди потом могли выбирать разделы и добавлять в них свои сайты. Нужно грамотно подобрать разделы, так чтобы небыло недостающих и в то же время небыло лишних\ненужных разделов. Транспортная тематика должна быть затронута вся, начиная от сухопутных перевозок и услуг связанных с ними (страхование грузов, таможня, охрана, экспедирование и т.д.), до авиа, железнодорожных и водных перевозок и сопутствующих услуг. Так же необходимо затронуть сферу образования, выставки, софт, складскую деятельность и все все все что так или иначе связанно со сферой логистики.

Так же если вы знакомы с SEO оптимизацией, необходимо к каждому разделу и подразделу написать теги , <meta> description и <meta> keywords. А так же краткое, SEO оптимизированное описание для каждого раздела. </p><p></p><p></p><p>Детей и дилетантов просьба не беспокоить. </p><p> </p><p>Примеры таких каталогов - </p><p> </p><p><a href="http://www.loglink.ru/catalog/">http://www.loglink.ru/catalog/</a> </p><p><a href="http://www.logistic.ru/list/">http://www.logistic.ru/list/</a> </p><p><a href="http://beetrans.com/directory</p>">http://beetrans.com/directory</p></a>