Рерайт

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок418 просмотров

Ищем рерайтеров для статей на туристическую тематику на англ. языке.

Платим $10 за копи + $1 за рерайт. Нужно 30 статей и 300 рерайтов каждый месяц.

Если заинтересовались пришлите пример копи на английском и пример рерайта этой статьи: [email protected]

Готовы начать сотрудничать хоть завта.

17 лет назад
sshirokov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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