Ищем рерайтеров для статей на туристическую тематику на англ. языке.

Платим $10 за копи + $1 за рерайт. Нужно 30 статей и 300 рерайтов каждый месяц.

Если заинтересовались пришлите пример копи на английском и пример рерайта этой статьи: [email protected]

Готовы начать сотрудничать хоть завта.