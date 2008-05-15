Имеется сайт - http://www.cargocatalog.ru/ Который является тематическим каталогом транспортной тематики, требуется написать его структуру, чтобы люди потом могли выбирать разделы и добавлять в них свои сайты. Нужно грамотно подобрать разделы, так чтобы небыло ...
Нужны статьи
На данный момент нужно 40 статей объем 2-3к. Оплата 1.5вмз за 1тыс знаков.
Нужно написать быстро и качественно оставляйте свои аськи, пока жду желающих в сети
Заявки фрилансеров
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