Юмористическая инструкция

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Закрыт16 заявок380 просмотров

Нужен автор для разработки юмористической (смешной) инструкции. Примеры (портфолио) Ваших юмористических текстов приветствуются

17 лет назад
prostorspb
Алексей 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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