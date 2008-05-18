Имеется сайт - http://www.cargocatalog.ru/ Который является тематическим каталогом транспортной тематики, требуется написать его структуру, чтобы люди потом могли выбирать разделы и добавлять в них свои сайты. Нужно грамотно подобрать разделы, так чтобы небыло ...
Юмористическая инструкция
Нужен автор для разработки юмористической (смешной) инструкции. Примеры (портфолио) Ваших юмористических текстов приветствуются
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