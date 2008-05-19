Приватный проект для NataliaFilia

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка139 просмотров

Нужна статья

17 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$7
1 день
Спасибо Наталье за оперативную и творческую работу. Статья порадовала свежестью идеи и легким слогом. Рекомендую!
Замечательный заказчик, который знает что хочет получить от исполнитля и умеет донести это до него в легкой и простой форме.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, было очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад

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