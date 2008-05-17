Путь к Пекину - статьи, обзоры, аналитика и др

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Вплотную приближается к нам Олимпиада в Пекине. Потому редакция решила провести конкурс. Наверняка, любопытные журналисты или же те, кто хочет ими быть, хоть мельком, но следят за спортивной жизнью в преддверье Олимпиады и непосредственно за ее ходом.

Первый этап конкурса будет проводиться с 15 мая по 6 августа.

От автора потребуется: осветить олимпийскую жизнь в стране и за рубежом. Рассказать историю Игр. Держать в курсе событий. Рассказать о подготовке белорусских спортсменов. Высказать своё мнение об Играх. Рассказать историю, которая была связана с Олимпийскими играми.

Правила подачи материалов:

Текст статьи должен быть не менее 2500 знаков.

Все материалы будут проверяться на оригинальность. Авторов, которые будут жульничать, мы имеем право удалить из конкурса.

В названии статьи должен быть вопрос (что уже привычно для пользователей портала)

Ждем ваших интервью, репортажей, статей, заметок и очерков!.

Фото конкурс «Путь к Пекину»

Не обошла редакция и фотографов – для вас мы организуем отдельный конкурс.

Попробуйте себя в роли фоторепортеров!

Все фотографии, которые связанны с Олимпийскими играми и подготовкой к ним, вы можете запечатлеть на снимках и прислать нам. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, которые будут загружены в период с 15 мая по 8 августа.

Правила подачи фотографий:

Размер фотографии должен быть не менее 640х480

Фотографии должна быть качественной. Снимки с мобильных телефонов с плохими камерами не принимаются. Фото должно быть на спортивную тематику.

Объявление победителя состоится 8 августа в день открытия Олимпийских игр. Победитель в каждой категории получит оригинальный приз от YouSMI.by и Blr-athletics.org. Приз победителю мы отправим по почте.

Также мы призываем различные организации принять участие в популяризации конкурса.

Второй этап конкурса начнётся 9 августа.