Имеется сайт - http://www.cargocatalog.ru/ Который является тематическим каталогом транспортной тематики, требуется написать его структуру, чтобы люди потом могли выбирать разделы и добавлять в них свои сайты. Нужно грамотно подобрать разделы, так чтобы небыло ...
Путь к Пекину - статьи, обзоры, аналитика и др
Вплотную приближается к нам Олимпиада в Пекине. Потому редакция решила провести конкурс. Наверняка, любопытные журналисты или же те, кто хочет ими быть, хоть мельком, но следят за спортивной жизнью в преддверье Олимпиады и непосредственно за ее ходом.
Первый этап конкурса будет проводиться с 15 мая по 6 августа.
От автора потребуется: осветить олимпийскую жизнь в стране и за рубежом. Рассказать историю Игр. Держать в курсе событий. Рассказать о подготовке белорусских спортсменов. Высказать своё мнение об Играх. Рассказать историю, которая была связана с Олимпийскими играми.
Правила подачи материалов:
Текст статьи должен быть не менее 2500 знаков.
Все материалы будут проверяться на оригинальность. Авторов, которые будут жульничать, мы имеем право удалить из конкурса.
В названии статьи должен быть вопрос (что уже привычно для пользователей портала)
Ждем ваших интервью, репортажей, статей, заметок и очерков!.
Фото конкурс «Путь к Пекину»
Не обошла редакция и фотографов – для вас мы организуем отдельный конкурс.
Попробуйте себя в роли фоторепортеров!
Все фотографии, которые связанны с Олимпийскими играми и подготовкой к ним, вы можете запечатлеть на снимках и прислать нам. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, которые будут загружены в период с 15 мая по 8 августа.
Правила подачи фотографий:
Размер фотографии должен быть не менее 640х480
Фотографии должна быть качественной. Снимки с мобильных телефонов с плохими камерами не принимаются. Фото должно быть на спортивную тематику.
Объявление победителя состоится 8 августа в день открытия Олимпийских игр. Победитель в каждой категории получит оригинальный приз от YouSMI.by и Blr-athletics.org. Приз победителю мы отправим по почте.
Также мы призываем различные организации принять участие в популяризации конкурса.
Второй этап конкурса начнётся 9 августа.
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