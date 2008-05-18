Имеется сайт - http://www.cargocatalog.ru/ Который является тематическим каталогом транспортной тематики, требуется написать его структуру, чтобы люди потом могли выбирать разделы и добавлять в них свои сайты. Нужно грамотно подобрать разделы, так чтобы небыло ...
Нужен ответственный(е) рерайтер(ы)!
Здравствуйте! Требуется(ются) ответственный(е) рерайтер(ы), опыт неважен. Главное, чтобы человек был пунктуальным и выполнял работу точно в срок. В день неменее 10,000 символов. Нужно писать статьи по ключам. Т.е вам даются ключивые фразы, которые нужно включать в текст, текст нужно искать самим. Главное условие - это уникальность и понятность текста. Говорю сразу, текст будет проверяться на уникальность. Тематика текстов строительная (стройматериалы). Работы очень много. В среднем один текст ~4,000 знаков, и оплачивается он от 2$-3$ (зависит от качества) за весь текст. Ищем нескольких человек для долгосрочного сотрудничества. Но говорю сразу нужно выполнять в день не менее 10,000 знаков и все тексты присылать вовремя!!!!!
Если моё предложение вас устраивает, то обращайтесь в ICQ (450-886-504) с пометкой "рерайтер" . И не нужно меня просто добавлять в список контактов. Для начал вам предложу выполнить ТЗ 2,000 знаков (если понравистся оплачу и будем работать дальше). И повторюсь: нужны несколько человек для долгосрочного сотрудничества!
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