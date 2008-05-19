Написание текстов для сайтов

Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, метизы, бизнес, инвестиции, медицина, авто).

Последнее время работы много.

Обычно дается задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.

Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио.

Если нужно, то вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.

Оплата на следующее утро через вебмани.

1$ за 1000 знаков без пробелов.

2+3 х 1$ =5$

На главной употребить все ключевые 2 раза минимум. в статьях минимум 2 раза на все 3 статьи в сумме, но лучше чаще. У статей должны быть заголовки включающие минимум одну ключевую фразу. Фразы в тексте можно разбивать и переставлять слова местами в отрезке не более 8 слов, но на главной очень желательно полное соответствие.

Результат на [email protected], [email protected]

Высылать нужно в одном неархивированном файле формата .rtf с доменом сайта, для которого текст, в имени (например, ilkz.ru.rtf).

В тексте не должно быть переносов, списков(заменять на перечисления), таблиц. Выделить жирным ключевые слова.

Программой http://textbroker.ru/files/DCFinder.exe нужно проверить тексты на уникальность.

Срок - завтра.

Для своевременной оплаты сообщайте ваш номер wmz-кошелька.

Если свободны и согласны - спрашивайте ключевые слова.

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