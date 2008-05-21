В софтверную компанию на удаленную работу требуется technical writer, для написания статей/туториалов по одной программе. Тематика - базы данных. Язык - предпочтительно английский, но можно и русский. Основные обязанности: ...
Контент для сайтов строительной тематики
Написание статей для сайтов строительной тематики.
Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.
Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио.
Если нужно, то вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.
Оплата на следующее утро через вебмани.
1$ за 1000 знаков без пробелов.
2+3 х 1$ =5$
обращаться по icq "475 - 236 - девять сот семь" или на email:[email protected]
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