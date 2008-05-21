Контент для сайтов строительной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок199 просмотров

Написание статей для сайтов строительной тематики.

Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.

Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио.

Если нужно, то вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.

Оплата на следующее утро через вебмани.

1$ за 1000 знаков без пробелов.

2+3 х 1$ =5$

обращаться по icq "475 - 236 - девять сот семь" или на email:[email protected]

Написание статей
17 лет назад
sitecrea
Иван 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Отличное качество и скорость. 100% уникальность. рекомендую.
Четкие и понятные задачи, своевременная оплата, вежливое общение - все просто, быстро и приятно. От работы получаю одно сплошное удовольствие. Всем рекомендую и сама надеюсь на продолжение сотрудничества! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад