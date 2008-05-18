Написание articles/tutorials/etс

В софтверную компанию на удаленную работу требуется technical writer, для написания статей/туториалов по одной программе. Тематика - базы данных.

Язык - предпочтительно английский, но можно и русский.

Основные обязанности:

- написание информационных/промо/обучающих статей (tutorials), например:

- что нового в новой версии XXX и какие проблемы с помошью этого можно решить?

- работа с изображениями в программе xXX

- XXX vs Other software

- использование XXX в качестве YYY

- разные "как сделать это" и "что для этого надо"

- создание обучающих flash роликов с использованием программы wink (http://www.debugmode.com/wink/), или ей подобных.

Требуется:

- умение и опыт написания статей и понятных инструкций

- хороший английский

- знание основ html форматирования (,, и т.д.)

- знание основ программирования (понятие цикл, условный оператор, ф-ция, локальная/глобальная переменная)

- знание основ баз данных (такие понятия как таблица, запись, запрос, реляционная связь)

- доступ в интернет, минимум один раз в день

- доступ по телефону (или skype)

Объем работ и занятось:

- удаленная работа

- ~20 статей/месяц по ~2000 символов

- оперативность: 1-3 дня

- оплата: раз/месяц по объему выполненных работ