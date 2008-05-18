Приветствую, Нужно проверить, подправить перевод языкового файла скрипта. Он уже переведен, но есть ошибки. Так же встречаются слова с несколькими заглавными и тд. Предаставлю англ. и русский вариант для ...
Написание articles/tutorials/etс
В софтверную компанию на удаленную работу требуется technical writer, для написания статей/туториалов по одной программе. Тематика - базы данных.
Язык - предпочтительно английский, но можно и русский.
Основные обязанности:
- написание информационных/промо/обучающих статей (tutorials), например:
- что нового в новой версии XXX и какие проблемы с помошью этого можно решить?
- работа с изображениями в программе xXX
- XXX vs Other software
- использование XXX в качестве YYY
- разные "как сделать это" и "что для этого надо"
- создание обучающих flash роликов с использованием программы wink (http://www.debugmode.com/wink/), или ей подобных.
Требуется:
- умение и опыт написания статей и понятных инструкций
- хороший английский
- знание основ html форматирования (,, и т.д.)
- знание основ программирования (понятие цикл, условный оператор, ф-ция, локальная/глобальная переменная)
- знание основ баз данных (такие понятия как таблица, запись, запрос, реляционная связь)
- доступ в интернет, минимум один раз в день
- доступ по телефону (или skype)
Объем работ и занятось:
- удаленная работа
- ~20 статей/месяц по ~2000 символов
- оперативность: 1-3 дня
- оплата: раз/месяц по объему выполненных работ
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