Контент для сайтов строительной тематики

Написание статей для сайтов строительной тематики.

Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.

Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио.

Если нужно, то вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.

Оплата на следующее утро через вебмани.

1$ за 1000 знаков без пробелов.

2+3 х 1$ =5$

обращаться на email:[email protected]