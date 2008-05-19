Ежедневная лента деловых новостей

На новостной портал http://devnews.ru требуются люди, которые смогут пополнять его 3 раза в неделю интересными новостями по программированию. Языки программирования, обзоры технологий интересных программистам, внутренние новости крупнейших русскоязычных сайтов для программистов и т.п. Может быть ...
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Необходим постоянный сотрудник для новостной
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