Ежедневная лента деловых новостей

Здравствуйте! Требуется(ются) ответственный(е) рерайтер(ы), опыт неважен. Главное, чтобы человек был пунктуальным и выполнял работу точно в срок. В день неменее 10,000 символов. Нужно писать статьи по ключам. Т.е вам даются ключивые фразы, которые нужно включать ...