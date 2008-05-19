Руководства\стратегии\тактики для перевода на рус

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Завершен4 заявки207 просмотров

Нужен человек который знает английский язык, играет в Team Fortress 2 и готов переводить новости и статьи с зарубежных сайтов. Копипаст с российских ресурсов и промпт переводы не интересуют.

Пишите свои расценки.

17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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