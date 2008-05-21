Срочно! Коирайт, рерайт для сайта и рекламы.

Необходимо написать тексты для вебсайта. В большинстве, необходима просто корректировка и доработка уже готовых текстов. Для некоторых разделов будет необходимо написать текст на основе предложенной информации.

Смотрите пример текста для обработки в приложении.

Сайт новый, работы достаточно. С правильным человеком будем работать на протяжении долгого времени (обработка новостей и тд)

Необходима осуществление заказов в сжатые сроки.

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