Составление названий и описаний ENG

Требуется работник (копирайтер) для составления названий и описаний в АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ каталоги.

Предоставляю сайт и ключевые словосочетания на входе.

От работника на выходе требуется:

40 штук названий - около 50-55 символов

10 длинных описаний - около 250 символов

10 коротких описаний - около 100-120 символов

На английском языке. Не генерируемые, а именно написанные. Примеры покажу по предварительному отбору.

Цена за комплект 10 wmz.

Работа периодическая, но на постоянной основе по ходу поступления заказов.

Контакты по icq: 450077716, e-mail: [email protected] или в приват.