Написание статей для сайтов строительной тематики. Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц. Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио. ...
Нужна идея проекта
Нужно придумать проект (сайт) кторый будет приносить ральные деньги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим постоянный сотрудник для новостнойКопирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
Подготовка полиграфии дляКопирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Задача простая: Тематика статей internet marketing. Необходимо найти три статьи по этой теме и отрерайтить их. От вас требуется владение английским на высоком уровне. Примеры работ, цены и контактную информацию ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется работник (копирайтер) для составления названий и описаний в АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ каталоги. Предоставляю сайт и ключевые словосочетания на входе. От работника на выходе требуется: 40 штук названий ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется написать тексты (технические). Для наполнения сайта www.tenzosib.ru/Копирайтинг8 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо написать тексты для вебсайта. В большинстве, необходима просто корректировка и доработка уже готовых текстов. Для некоторых разделов будет необходимо написать текст на основе предложенной информации. Смотрите пример текста для обработки в ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт17 лет назад
На новостной портал http://devnews.ru требуются люди, которые смогут пополнять его 3 раза в неделю интересными новостями по программированию. Языки программирования, обзоры технологий интересных программистам, внутренние новости крупнейших русскоязычных сайтов для программистов и т.п. Может быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен человек который знает английский язык, играет в Team Fortress 2 и готов переводить новости и статьи с зарубежных сайтов. Копипаст с российских ресурсов и промпт переводы не интересуют. Пишите свои ...Копирайтинг4 заявкиЗавершен17 лет назад
Институты, инновации, инвестицииКопирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад