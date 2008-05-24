Нужна помощь с наполнением портала

Добрый день уважаемые фрилансеры, в очередной раз к вам :) необходима помощь с наполнением портала rodnoy.com.ua/. Предложение только для начинающих фрилансеров, потенциальных сотрудников на будущее или тех, кто хочет пополнить своё портфолио. Для мам, которым скучно и которые могут пописать на форуме :) Одним словом собираю команду однодумцев по развитию портала. Тематика – семья, спорт, политика, экономика, недвижимость, право, исскуство и культура, кулинария. Оплаты пока нет! Не стоит писать ваши расценки за копирайт или рирайт, оплата не может проводится пока в любом случае. Отдельно есть предложение для юристов, экономистов IT- специалистов и других специалистов, которые хотят давать консультации на портале ( они будут бесплатные и платные). Если кого-то заинтересовалао,- пишите всё обсудим. Так же актуально для партнёров, которые хотят сотрудничать с молодым порталом на взаимовыгодных условиях. ICQ 416-885-484 Игорь. Хорошего Вам дня и побольше материально-выгодных предложений :)