Нужна помощь с наполнением портала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок354 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры, в очередной раз к вам :) необходима помощь с наполнением портала rodnoy.com.ua/. Предложение только для начинающих фрилансеров, потенциальных сотрудников на будущее или тех, кто хочет пополнить своё портфолио. Для мам, которым скучно и которые могут пописать на форуме :) Одним словом собираю команду однодумцев по развитию портала. Тематика – семья, спорт, политика, экономика, недвижимость, право, исскуство и культура, кулинария. Оплаты пока нет! Не стоит писать ваши расценки за копирайт или рирайт, оплата не может проводится пока в любом случае. Отдельно есть предложение для юристов, экономистов IT- специалистов и других специалистов, которые хотят давать консультации на портале ( они будут бесплатные и платные). Если кого-то заинтересовалао,- пишите всё обсудим. Так же актуально для партнёров, которые хотят сотрудничать с молодым порталом на взаимовыгодных условиях. ICQ 416-885-484 Игорь. Хорошего Вам дня и побольше материально-выгодных предложений :)

17 лет назад
bedya1
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

baton007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Заказал у Константина статью для своего портала. Работа была выполнена в оговорённые сроки и на очень высоком уровне. Рекомендую!
Очень хороший работодатель, слова сдержал. Рекомендую, советую.

Заявки фрилансеров

baton007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент для сайтов строительной тематики

    Написание статей для сайтов строительной тематики. Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц. Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио. ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи по бизнес планам

    $50

    Необходимо написать статьи для сайта по бизнес планам. Структуру сайта вы составляете сами на основе присылаемых ключевых слов с целью максимального охвата темы. Стоимость работы: 1 wmz за 1000 знаков. Ориентировочное количество знаков: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Придумать название для компании

    $50

    Нужно придумать универсальное название для компании, которая занимается графическим дизайном, созданием сайтов, разработкой программного обеспечения, обслуживанием компьютерной техники и в будующем - торговлей. Название должно хорошо произноситься и читаться как на русском, ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтинг и рерайт [eng]

    Задача простая: Тематика статей internet marketing. Необходимо найти три статьи по этой теме и отрерайтить их. От вас требуется владение английским на высоком уровне. Примеры работ, цены и контактную информацию ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Составление названий и описаний ENG

    Требуется работник (копирайтер) для составления названий и описаний в АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ каталоги. Предоставляю сайт и ключевые словосочетания на входе. От работника на выходе требуется: 40 штук названий ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно! Коирайт, рерайт для сайта и рекламы.

    Необходимо написать тексты для вебсайта. В большинстве, необходима просто корректировка и доработка уже готовых текстов. Для некоторых разделов будет необходимо написать текст на основе предложенной информации. Смотрите пример текста для обработки в ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад