Статьи по бизнес планам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка213 просмотров

Необходимо написать статьи для сайта по бизнес планам.

Структуру сайта вы составляете сами на основе присылаемых ключевых слов с целью максимального охвата темы.

Стоимость работы: 1 wmz за 1000 знаков. Ориентировочное количество знаков: 20-50 тысяч знаков.

Сроки: 2-3 суток

Стучите в аську 484664092.

Оплата по факту выполненной работы.

17 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kotillio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$20
Сделал не совсем в срок, но на то были причины. В целом доволен качеством работы. Хороший копирайтер за умеренную плату.
Да заказ получился сложноватым ввиду некоторых причин, но заказчик отнесся лояльно, за что ему отдельное спс. Приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

Kotillio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад