Написать 200 тест-драйвов

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Закрыт2 заявки264 просмотра

Нужно написать 200 тест-драйвов подобных этому. http://vyborauto.ru/auto/test-drive/index.php?article=6631

Использовать рерайт. Оплата 1$/1000

Шлите резюме и один короткий тест-драйв на [email protected]

Приват и асю буду игнорить.

17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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