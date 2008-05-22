Написание статей для сайтов строительной тематики. Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц. Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже в портфолио. ...
Написать 200 тест-драйвов
Нужно написать 200 тест-драйвов подобных этому. http://vyborauto.ru/auto/test-drive/index.php?article=6631
Использовать рерайт. Оплата 1$/1000
Шлите резюме и один короткий тест-драйв на [email protected]
Приват и асю буду игнорить.
Заявки фрилансеров
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