Нужны индивидуальные тексты для сайта

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Завершен7 заявок253 просмотра

Нужны индивидуальные тексты для строительного сайта:

Подробное описание задачи:

1. Тексты должны быть индивидуальными (копипаст не нужен);

2. Объем работы 20 индивидуальных текстов;

3. Размеры одного текста 2-3 кб (формат .txt)

4. Тематика текстов:

- 4 текста на тему "Проектирование в строительстве"

- 4 текста на тему: "Строительство вообще, как вид деятельности фирмы"

- 3 текста на тему: "Консультации по вопросам строительства"

- 6 текстов на любые тематические вопросы, касаюиеся строительства

- 3 текста на тему "Как это сделать? в области строительства соответственно.

С уважением,

Максим

17 лет назад
anafema
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
44 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Александра делает отличные тексты. Все очень профессионально, рекомендую всем кому нужны индивидуальные тексты для web.
Максим - заказчик, который прекрасно понимает, что качество стоит денег, и с готовностью платит их, не забывая поблагодарить за хорошую работу. Рекомендую активно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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