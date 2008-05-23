Необходимо придумать описание для более 700 вещей проекта indalife.ru. Требования: Молодежный стиль с примесью гламура, чувство красивой/беззаботной жизни и т.п. По 1-2 предложения на каждую вещь (или 20-30 слов). ...
Подготовка статей для компьютерного журнала
Обзоры софта и железа, полезные советы пользователям, уроки работы в графических программах, апгрейд, моддинг.
Журнал предназначен для начинающих пользователей ПК. Периодичность выхода - 2 раза в месяц. Количество страниц - 36. Формат А4.
От вас нужно - умение интересно писать на компьютерные темы. Оплата - около 500 рублей за журнальную страницу формата А4 (около 3500-4500 знаков с пробелами) в зависимости от сложности материала. С каждым автором договариваемся отдельно. Оплата через бухгалтерию издательства почтовым переводом или переводом на счет в банке. Оплата после выхода журнала в печать 8 числа каждого месяца. Желательно долгосрочное сотрудничество.
Предложения можно бросать в аську - 233-674-253.
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