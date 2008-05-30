Описание вещей для игрового проекта

Необходимо придумать описание для более 700 вещей проекта indalife.ru.

Требования:

Молодежный стиль с примесью гламура, чувство красивой/беззаботной жизни и т.п.

По 1-2 предложения на каждую вещь (или 20-30 слов).

В приложении несколько примеров для тестового задания. Буква F на картинке означает женскую вещь, буква М - мужскую.

Прошу составить описание вещей на одной из трех картинок и выслать мне на **@indalife.ru

Отвечу всем, чья работа меня заинтересует. Работу поделю между успешными кандидатами.