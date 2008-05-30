Требуется опытный копирайтер/рерайтер с безупречным знанием английского. Нужно составить небольшие тексты для нескольких разделов сайта. С грамотной расстановкой ключевых слов. Тематика: Хостинг. (точнее Dedicated Servers) ICQ: 469458462
Описание вещей для игрового проекта
Необходимо придумать описание для более 700 вещей проекта indalife.ru.
Требования:
Молодежный стиль с примесью гламура, чувство красивой/беззаботной жизни и т.п.
По 1-2 предложения на каждую вещь (или 20-30 слов).
В приложении несколько примеров для тестового задания. Буква F на картинке означает женскую вещь, буква М - мужскую.
Прошу составить описание вещей на одной из трех картинок и выслать мне на **@indalife.ru
Отвечу всем, чья работа меня заинтересует. Работу поделю между успешными кандидатами.
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