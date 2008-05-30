Описание вещей для игрового проекта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок700 просмотров

Необходимо придумать описание для более 700 вещей проекта indalife.ru.

Требования:

Молодежный стиль с примесью гламура, чувство красивой/беззаботной жизни и т.п.

По 1-2 предложения на каждую вещь (или 20-30 слов).

В приложении несколько примеров для тестового задания. Буква F на картинке означает женскую вещь, буква М - мужскую.

Прошу составить описание вещей на одной из трех картинок и выслать мне на **@indalife.ru

Отвечу всем, чья работа меня заинтересует. Работу поделю между успешными кандидатами.

17 лет назад
bm00n
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
Получил очень качественные описания, сотрудничеством с Ильей доволен. Рекомендую!
Хороший заказчик, доброжелателен, было приятно с ним сотрудничать. Честен, и оплата не заставляет себя ждать. Рекомендую.
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$700
14 дней
Тамара работает быстро и что главное - отлично. Продолжу сотрудничество :)
Дмитрий, давал четкие задания и также четко производил оплату. Совместная работа получилась продуктивная и интересная. С удовольствием продолжу работать с этим человеком!
Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$32
Отличные тексты и главное в срок. Рекомендую!
Очень понравилось работать с этим заказчиком. Дает четкие указания, постоянно на связи. Оплата даже больше, нежели я ожидала.
Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Доволен выполненной работой! При возможности буду сотрудничать еще :)
Хороший, ответственный заказчик. Интересная работа и достойная своевременная оплата. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
17 лет назад
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$1
1 день
Хорошо пишет, сотрудничеством доволен
Спасибо Дмитрию за интересный проект. ТЗ - лаконичное и грамотное. Требования справедливы и не придирчивы. Оплата полная и своевременная. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Готов и дальше сотрудничать с таким работодателем.
verektora
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Отличные описания, креативно и в срок :)
Остались только самые лучшие впечатления: заказчик хорошо знает, что хочет, своевременная и достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$500
Хорошие тексты, быстрая работа. 10 баллов!
Интересный проект, чётко поставленная задача и своевременная оплата - работа прошла безупречно =)

Заявки фрилансеров

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
17 лет назад
apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
verektora
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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