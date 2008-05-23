Необходимо придумать описание для более 700 вещей проекта indalife.ru. Требования: Молодежный стиль с примесью гламура, чувство красивой/беззаботной жизни и т.п. По 1-2 предложения на каждую вещь (или 20-30 слов). ...
Текст презентации
Необходимо оперативно довести до ума текст презентации. Подробности через ICQ
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