Срочно требуется копирайт

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка125 просмотров

Объем 1500-2000 знаков. Сделать нужно сегодня или завтра до 11.00. Огромная просьба не тревожить, если Вы только "начинающий" копирайтер. От копирайтера требуеся: красивое изложение материалов, идеальное знание руссуого языка, стиллистики, граматики, пунктуации и орфографии ...

Возможно постоянное сотрудничество.

ICQ: 586 (дефис) 600

17 лет назад
UniText
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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