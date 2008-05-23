Статьи для журналов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок499 просмотров

Нужно писать статьи для журналов.

Тематика - создание сайтов, граф. дизайн, продвижение, маркетинг и т.д (ОНлайн все).

Цена за статью - до 20-30 у.е.

Жду предложений в формате - портфолио - цена - срок.

Спасибо. Нужны люди кто в этом хорошо разбирается.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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