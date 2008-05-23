Необходимо придумать описание для более 700 вещей проекта indalife.ru. Требования: Молодежный стиль с примесью гламура, чувство красивой/беззаботной жизни и т.п. По 1-2 предложения на каждую вещь (или 20-30 слов). ...
Статьи для журналов
Нужно писать статьи для журналов.
Тематика - создание сайтов, граф. дизайн, продвижение, маркетинг и т.д (ОНлайн все).
Цена за статью - до 20-30 у.е.
Жду предложений в формате - портфолио - цена - срок.
Спасибо. Нужны люди кто в этом хорошо разбирается.
Заявки фрилансеров
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