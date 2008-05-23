Нужна идея проекта

Объем 1500-2000 знаков. Сделать нужно сегодня или завтра до 11.00. Огромная просьба не тревожить, если Вы только "начинающий" копирайтер. От копирайтера требуеся: красивое изложение материалов, идеальное знание руссуого языка, стиллистики, граматики, пунктуации и орфографии ... ...