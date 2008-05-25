Написание 2 уникальных статей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок244 просмотра

Нужно написать (или хорошо отрерайтить) две статьи. Одна по теме интим-магазина, другая - по теме похудения. Предлагайте свои цены.

Написание статей
17 лет назад
murzik
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$10
Умница! Все сделала быстро и очень хорошо.
Приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ. Приемлемая и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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