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Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
17 лет назад
Максимальная оценка! Очень порядочный человек, делает качественно и быстро вносит изменения по необходимости! Советую обращаться, ручаюсь за него!
Ответный отзыв
Порядочный заказчик. Полностью оплатил работу.
Веб-программирование
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