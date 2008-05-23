Необходим SEO-копирайт

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Закрыт13 заявок308 просмотров

САБЖ. Возможен рерайт, только очень качественный.

На главную страницу сайта, около 1000 знаков думаю достаточно; если текст будет хорошим - можно и побольше.

Сайт - сервис поиска информации для пользователей.

Вопросы - на fast-search ........ yandex.ru

17 лет назад
fast-search
Fdsf 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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