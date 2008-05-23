Нужно наполнить форум http://ulmoney.ru/forum/ интересными темами и сообщениями! Сделать видимую активность на форуме! Проекты без цен - буду удалять сразу!
Слоган для магазина
Магазин продает в основном технику + сувениры, ковры, зонты и что-то еще. У магазина есть и сайт - интернет-магазин.
В заявке, кроме цены и срока, указывайте, пожалуйста, и условия - сколько делаете вариантов и тд.
Писать на емейл и в лс не нужно - все в заявку.
Заявки фрилансеров
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