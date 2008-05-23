Слоган для магазина

Магазин продает в основном технику + сувениры, ковры, зонты и что-то еще. У магазина есть и сайт - интернет-магазин.

В заявке, кроме цены и срока, указывайте, пожалуйста, и условия - сколько делаете вариантов и тд.

Писать на емейл и в лс не нужно - все в заявку.