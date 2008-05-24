Нужно наполнить форум http://ulmoney.ru/forum/ интересными темами и сообщениями! Сделать видимую активность на форуме! Проекты без цен - буду удалять сразу!
Рерайт и наполнение форума
Нужны статьи по темам: автомобили, все для детей, туризм, все о еде. Оплата от количества знаков.
Также нужны посты в форуме по тем же ценам. Оплата за 100 постов полноценных (от 100 знаков). Все предложения в приват. Предлагайте пожалуйста свои расценки. Много платить сначала не смогу, поэтому предложение для начинающих в основном. Интересно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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