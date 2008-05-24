Рерайт и наполнение форума

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Закрыт15 заявок343 просмотра

Нужны статьи по темам: автомобили, все для детей, туризм, все о еде. Оплата от количества знаков.

Также нужны посты в форуме по тем же ценам. Оплата за 100 постов полноценных (от 100 знаков). Все предложения в приват. Предлагайте пожалуйста свои расценки. Много платить сначала не смогу, поэтому предложение для начинающих в основном. Интересно долгосрочное сотрудничество.

17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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