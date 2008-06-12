Написать контент для сайта

Сайт http://www.projectmanager.co.il

Требуется

1)заполнить сайт контентом на английском языке, текст должен нести главную мысль и было коротко но ясно.

2)ничего заумного не нужно.

3)изменить слоганы.

4)указывать ценны глобально а не $-1000 знаков

5)содержание"мы менеджеры проектов ит технологий . клиент отдаёт своё задания или идею для разработки своего продукта написание кода и.т.д мы берём на себя всю головную боль по продвижению продукта и его созданию "

6)должно чувствоваться профессионализм и что мы самые лучшие и самые самые и что нам можно доверять что мы не первый год работаем и что мы можем выполнить любую задачу представленную перед нами

P.S. бюджет ограничен так что давайте реальную стоимость.