Написать контент для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок440 просмотров

Сайт http://www.projectmanager.co.il

Требуется

1)заполнить сайт контентом на английском языке, текст должен нести главную мысль и было коротко но ясно.

2)ничего заумного не нужно.

3)изменить слоганы.

4)указывать ценны глобально а не $-1000 знаков

5)содержание"мы менеджеры проектов ит технологий . клиент отдаёт своё задания или идею для разработки своего продукта написание кода и.т.д мы берём на себя всю головную боль по продвижению продукта и его созданию "

6)должно чувствоваться профессионализм и что мы самые лучшие и самые самые и что нам можно доверять что мы не первый год работаем и что мы можем выполнить любую задачу представленную перед нами

P.S. бюджет ограничен так что давайте реальную стоимость.

17 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Хороший человек и ответственный работник был написан отличный авторский контент для сайта на Английском языке. Искренняя благодарность за качественно проделанную работу, сделано все на отлично и даже быстрее, чем договаривались. Буду сотрудничать и дальше!
Хороший заказчик, приятный человек. Всегда на связи, готов разъяснить и уточнить рабочие моменты. Пунктуален с оплатой. При возможности буду сотрудничать еще!

Заявки фрилансеров

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение форума (требуется)

    Нужно наполнить форум http://ulmoney.ru/forum/ интересными темами и сообщениями! Сделать видимую активность на форуме! Проекты без цен - буду удалять сразу!

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайт/Рерайт текстов

    Всем привет. Не поможете ли написать пару-тройку текстов? Спасибо! P.S. Предложения стукать в Асю не принимаются по причине отсутствия таковой :( P.P.S. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется копирайт (SEO, рерайт, стиль, креатив)

    Задача: Есть интернет-магазин по продаже ноутбуков (start-up). Есть исходник [заготовки] контента (тексты, описывающие необходимую информацию, собранные с интернет-магазинов конкурентов), разделы: 1) О компании ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайт и наполнение форума

    Нужны статьи по темам: автомобили, все для детей, туризм, все о еде. Оплата от количества знаков. Также нужны посты в форуме по тем же ценам. Оплата за 100 постов полноценных (от 100 знаков). Все ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходим SEO-копирайт

    САБЖ. Возможен рерайт, только очень качественный. На главную страницу сайта, около 1000 знаков думаю достаточно; если текст будет хорошим - можно и побольше. Сайт - сервис поиска информации для пользователей. Вопросы ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Слоган для магазина

    Магазин продает в основном технику + сувениры, ковры, зонты и что-то еще. У магазина есть и сайт - интернет-магазин. В заявке, кроме цены и срока, указывайте, пожалуйста, и условия - сколько делаете ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи для журналов

    $50

    Нужно писать статьи для журналов. Тематика - создание сайтов, граф. дизайн, продвижение, маркетинг и т.д (ОНлайн все). Цена за статью - до 20-30 у.е. Жду предложений в формате - портфолио - ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад