Добрый день! Требуется написание 18 статей SEO оптимизированных на несколько ключивиков. размер статьи 1000 - 1500 знаков Бюджет 50$ Работу нужно сделать в сжатые сроки, качественно.
Глубокий рерайт статьи
Необходим рерайт статьи, глубокий. 5200 буков.
Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛС
Выбранный исполнитель
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