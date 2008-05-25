Идея интернет проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки143 просмотра

Нужно придумать тематику сайта, которая будет не очень конкурентная, и что бы на этом сайте была нормальная посещаемость ( планируеться зарабатывать на сайте с помошью яндекс директа или гугл адсенса)

Жду предложений. Возможно партнёрство.

17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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