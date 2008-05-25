Собственно говоря требуется техническая статья на тему "Запорная арматура". Это может быть обзор рынка, тенденции рынка и прочее и прочее. Примеры тем:

1) сравнение запорной арматуры, производимой отечественными заводами с западной

2) сравнение запорной арматуры отечественной с китайской

3) распространенные способы покупки запорной арматуры

и прочее и прочее.

Для сравнительных статей сравниваться должна не только цена, а все же и технические детали, как то состав стали, используемые материалы, конструкции и что-нибудь в этом роде

Размер 1-2 страницы.

Но не переписывать уже существующие статьи.

Пример хорошей статьи:

http://www.alliance-arm.ru/articles/?action=show&id=67

Жду Ваших предложений.

Петр