Техническая статья на тему "Запорная арматура"

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Закрыт8 заявок415 просмотров

Собственно говоря требуется техническая статья на тему "Запорная арматура". Это может быть обзор рынка, тенденции рынка и прочее и прочее. Примеры тем:

1) сравнение запорной арматуры, производимой отечественными заводами с западной

2) сравнение запорной арматуры отечественной с китайской

3) распространенные способы покупки запорной арматуры

и прочее и прочее.

Для сравнительных статей сравниваться должна не только цена, а все же и технические детали, как то состав стали, используемые материалы, конструкции и что-нибудь в этом роде

Размер 1-2 страницы.

Но не переписывать уже существующие статьи.

Пример хорошей статьи:

http://www.alliance-arm.ru/articles/?action=show&id=67

Жду Ваших предложений.

Петр

17 лет назад
alliance-arm
Dobromyslov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

elaire
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад
traductora68
Ольга 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Хороший заказчик. Приятно работать с интеллигентным человеком. Всем рекомендую.
Texter_
Texter 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Осторожно с этим фрилансером! Создает впечатление заинтересованного в получении работы, получает задание, а потом пропадает и не отвечает на сообщения. Держитесь подальше от Texter.

Заявки фрилансеров

elaire
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад
traductora68
Ольга 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Texter_
Texter 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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