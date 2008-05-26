Придумать слоган

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок997 просмотров
#1$

Нужно придумать слоган для сайта

Домен: www.chudomag.ru

Интернет магазин необычных подарков,

Интернет магазин Удивительных Подарков.

Продажа: гаджетов, гизмо, необычные и оригинальные подарки.

Думаю с данной выше информацией будет легче придумать слоган для сайта

Предлагайте варианты(в личку). Креатив приветствуется.

*Оплата за понравившийся вариант.

16 лет назад
webgadget
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

vetero4eg
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
Быстро – Креативно - Оригинально. Хорошая работа. Приятно работать.
Хороший заказчик, четко представляет что ему нужно. Оплата достойная и без задержек. Приятно работать)

Заявки фрилансеров

vetero4eg
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

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