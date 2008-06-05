Нужно придумать слоган для сайта Домен: www.chudomag.ru Интернет магазин необычных подарков, Интернет магазин Удивительных Подарков. Продажа: гаджетов, гизмо, необычные и оригинальные подарки. Думаю с данной выше ...
Статьи о беременности и родах, воспитании детей
Написание оригинальных статей для сайта о беременности, родах, воспитании детей.Оплата 5$ за 1000 символов без пробелов после выполнения работ. Требования: хорошие знания в данной области( врачи,психологи, мамы со стажем), четкое выполнение тех.задания,умение представлять контент в интересной форме. Наличие портфолио.
Пожалуйста, обратите внимание, оплата будет за указанное в ТЗ число символов, в случае если статья превышает данный лимит, без предварительного обсуждения!!!!!
Оплата на счет в системе weblancer.
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