Статьи о беременности и родах, воспитании детей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен50 заявок1081 просмотр

Написание оригинальных статей для сайта о беременности, родах, воспитании детей.Оплата 5$ за 1000 символов без пробелов после выполнения работ. Требования: хорошие знания в данной области( врачи,психологи, мамы со стажем), четкое выполнение тех.задания,умение представлять контент в интересной форме. Наличие портфолио.

Пожалуйста, обратите внимание, оплата будет за указанное в ТЗ число символов, в случае если статья превышает данный лимит, без предварительного обсуждения!!!!!

Оплата на счет в системе weblancer.

Написание статей
17 лет назад
natmas
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Выбранные исполнители

Shakty74
51 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Valentine
40 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Хороший заказчик, на связи, оплата в разумные сроки. Нацелена на дальнейшее сотрудничество.
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
Приятное общение, своевременная оплата. От совместной работы осталось хорошее впечатление.
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$50
Не смотря на то, что мною статья была немного задержана, заказчик не предъявил претензий и выполнил оплату практически сразу после получения статьи. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
MARTyna
Martyna 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
starla
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$5
1 день
NataliaBiatowa
Наталья 
54 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$11
Приятно было работать. ТЗ четкое, оплата без промедлений.
LoraDora
Лора 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Отлично сработано. Быстро, по теме, то, что нужно!Спасибо!
Наташа - настоящий идеал заказчика. Четко сформулированные ТЗ, быстрая оплата. В добавление ко всему, щедра на похвалу. :)

Заявки фрилансеров

Shakty74
51 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Valentine
40 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
MARTyna
Martyna 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
starla
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
NataliaBiatowa
Наталья 
54 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
LoraDora
Лора 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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