Наполнение сайта

Тематика сайта - Компьютерная графика и все, что с ней связано.

Новости берутся на подобных сайтах немного видоизменяются и размещаются на сайте. Структура новости должна быть примерно такой:

- Название

- Картинка (если необходимо)

- Описание

- Ссылка на скачивание (если необходимо)

Движок сайта ДЛЕ, так что новости добавляются с легкостью.

Так же тематика достаточно популярна в Интернете и найти, "доноров" не составит труда.

Оплата:

0,10$ за публикацию (с русскоязычного сайта)

0,20$ за публикацию (с зарубежного сайта)