Написание и размещение статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок391 просмотр

Интересует только _комплексные услуги_ по написанию и размещению на близких по тематике и новостных сайтах.

Тематика - растения, цветы, флористика.

Оплата частями, половина после написания, половина после размещения по результатам отчетов.

Интересует долговременное и продуктивное сотрудничество.

Написание статей
17 лет назад
exotic-world
Andrew 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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