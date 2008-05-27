Написание и размещение статей

Интересует только _комплексные услуги_ по написанию и размещению на близких по тематике и новостных сайтах.

Тематика - растения, цветы, флористика.

Оплата частями, половина после написания, половина после размещения по результатам отчетов.

Интересует долговременное и продуктивное сотрудничество.