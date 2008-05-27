Работа для креативного специалиста по контенту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок328 просмотров

Нужно будет:

1. изучить несколько уже существующих сайтов определенного типа

2. хорошенько подумать

3. предложить (в письменном виде) варианты того, как на основе их структуры и данных – сделать новый, уникальный сайт

понимание того, что такое уникальность с точки зрения поисковых систем (прежде всего – Яндекса) – крайне приветствуется.

подробно задачу изложу голосом.

т.е. потребуется голосовая связь, лучше по Skype или Gtalk; но можно и по телефону.

отвечу только тем, кто занимается контентом (в том или ином виде) не менее трех лет.

с выбранным кандидатом готов обсуждать бюджет.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт по ключам

    Здравствуйте! Требуется(ются) ответственный(е) рерайтер(ы), опыт неважен. Главное, чтобы человек был пунктуальным и выполнял работу точно в срок! В день не менее 5,000 символов. Нужно писать статьи по ключам. Т.е вам даются ключевые фразы, которые ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно написать рекламный текст

    $50

    Нужно написать креативный рекламный текст текст примерно 2000-3000 знаков. Желательно его еще оформить и добавить красивых картинок. Текст про заработок в интернете. Пример: http://moneymaster.ru/ конкретную тему текста скажу после определения исполнителя.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение сайта

    $100

    Тематика сайта - Компьютерная графика и все, что с ней связано. Новости берутся на подобных сайтах немного видоизменяются и размещаются на сайте. Структура новости должна быть примерно такой: - Название ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнить контентом сайт - English

    $100

    Нужна помощь в совместном полнение сайта на английском языке. Тематика веб-хостинг. Работать будем совместно - от нас идеи от Вас реализация их в текстовом виде.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен качественный рерайт + копирайт (для людей!)

    $100

    Нужно отрерайтить + немного докопирайтить несколько статей для сайта. Копирайт нужен, т.к. не все статьи полные, в некоторых слишком мало информации и ее нужно будет найти и дописать самостоятельно. В процентном соотношении будет где-то ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны идеи

    Ищем человека или несколько людей, кто будет предлагать различные идеи по созданию сайтов оплата может быть помесячной или отдельно за идею

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи о беременности и родах, воспитании детей

    $50

    Написание оригинальных статей для сайта о беременности, родах, воспитании детей.Оплата 5$ за 1000 символов без пробелов после выполнения работ. Требования: хорошие знания в данной области( врачи,психологи, мамы со стажем), четкое выполнение тех.задания,умение ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 исполнителей
    Завершен
    17 лет назад