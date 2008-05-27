Работа для креативного специалиста по контенту

Нужно будет:

1. изучить несколько уже существующих сайтов определенного типа

2. хорошенько подумать

3. предложить (в письменном виде) варианты того, как на основе их структуры и данных – сделать новый, уникальный сайт

понимание того, что такое уникальность с точки зрения поисковых систем (прежде всего – Яндекса) – крайне приветствуется.

подробно задачу изложу голосом.

т.е. потребуется голосовая связь, лучше по Skype или Gtalk; но можно и по телефону.

отвечу только тем, кто занимается контентом (в том или ином виде) не менее трех лет.

с выбранным кандидатом готов обсуждать бюджет.