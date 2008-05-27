Рерайт по ключам

Здравствуйте! Требуется(ются) ответственный(е) рерайтер(ы), опыт неважен. Главное, чтобы человек был пунктуальным и выполнял работу точно в срок! В день не менее 5,000 символов. Нужно писать статьи по ключам. Т.е вам даются ключевые фразы, которые нужно включать в текст, текст нужно искать самим. Главное условие - это уникальность и понятность текста. Говорю сразу, текст будет проверяться на уникальность. Тематика текстов строительная (стройматериалы). Работы очень много. В среднем один текст ~4,000 знаков, и оплачивается он от 2$-3$ (зависит от качества и быстроты выполнения) за весь текст. Ищем нескольких человек для долгосрочного сотрудничества. Но говорю сразу нужно выполнять в день не менее 5,000 знаков и все тексты присылать вовремя!!!!!

Если моё предложение вас устраивает, то обращайтесь в ICQ (426054096). И не нужно меня просто добавлять в список контактов. Для начал вам предложу выполнить ТЗ 1500 знаков (если понравится, оплачу и будем работать дальше). И повторюсь: нужны несколько человек для долгосрочного сотрудничества! Тз нужно будет предоставить в течение 2-3 часов. Не обращается тем, кто бёрет задания и не высылает его!

2 исполнителей уже найдены, нужно ещё несколько.