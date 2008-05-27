Нужно будет: 1. изучить несколько уже существующих сайтов определенного типа 2. хорошенько подумать 3. предложить (в письменном виде) варианты того, как на основе их структуры и данных – сделать новый, уникальный сайт ...
3 Рерайта на завтра
Завтра нужно 3 статьи на тему двигателей ямз, по 3к на статью.
iCQ: 205 749 035
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