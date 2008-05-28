Придумать название и слоган для компании

$250
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Закрыт24 заявки1801 просмотр
#1$

Нужно придумать название и слоган для рекламного агентства + название и слоган для холдинговой компании.

Писать вопросы в аську 177626682...

Оплата выполняется только по результату. Сразу скажу сначала никакой предоплаты не будет.

17 лет назад
urd
49 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-1)

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