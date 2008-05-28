Всем добрый день! Срочно необходим рерайт 50 статей по 1000зн. с исходником. Оплата - 0.7/статью в 1000зн. Возможно дальнейшее сотрудничество, заказы практически постоянны. ...
Придумать название и слоган для компании
Нужно придумать название и слоган для рекламного агентства + название и слоган для холдинговой компании.
Писать вопросы в аську 177626682...
Оплата выполняется только по результату. Сразу скажу сначала никакой предоплаты не будет.
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