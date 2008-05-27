Рерайт статей по стоматологии

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Закрыт8 заявок216 просмотров

Сайту http://ozubah.ru/ требуется качественный (умелый в смысле) автор - рерайтер по статьям стоматологической тематики на постоянную работу. Окончательный объем рерайта (сколько должно получиться) - 1200 - 2000 знаков.

Находить статьи также входит в обязанности автора. После нахождения статьи автор ставит в известность редактора, если редактор одобряет выбор, после этого автор начинает делать рерайт.

В неделю требуется сделать три статьи.

Оплата - 3 $ за статью.

Ася - 496054793

Ящик - [email protected]

17 лет назад
DRodov
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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