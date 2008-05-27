Глубокий рерайт статьи

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки122 просмотра

Доброго.

Глубокий рерайт статьи 6100 буков, пожалуйста оставляйте предложения тут, не пишите в личку. Повторюсь, это фактически тестовое задание, при грамотном выполнении будут постоянные заказы.

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

Alinchik
Алина 
44 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

Alinchik
Алина 
44 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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