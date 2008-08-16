Успешный кандидат будет расмматриваться как копирайтер статей на постоянной основе. Желательно с ценами на статью.
Рерайт с исходником - 50К! Срочно! Сегодня!
Всем добрый день!
Срочно необходим рерайт 50 статей по 1000зн. с исходником.
Оплата - 0.7/статью в 1000зн.
Возможно дальнейшее сотрудничество, заказы практически постоянны.
Пишите на мейл (только): [email protected]
P.S. Тестового задания нет, на него уже нет времени. 2-3 исполнителям просто дам 20К заказа. О честности и своевременной выплате хорошо выполненной работы можете читать в отзывах. Не будет оплачиваться только плагиат и безграмотность.
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