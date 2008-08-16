Рерайт с исходником - 50К! Срочно! Сегодня!

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Завершен14 заявок742 просмотра

Всем добрый день!

Срочно необходим рерайт 50 статей по 1000зн. с исходником.

Оплата - 0.7/статью в 1000зн.

Возможно дальнейшее сотрудничество, заказы практически постоянны.

Пишите на мейл (только): [email protected]

P.S. Тестового задания нет, на него уже нет времени. 2-3 исполнителям просто дам 20К заказа. О честности и своевременной выплате хорошо выполненной работы можете читать в отзывах. Не будет оплачиваться только плагиат и безграмотность.

17 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

atlasmediagroup
Александр 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
Оперативная работа и ответственное отношение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

atlasmediagroup
Александр 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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