Рерайт с исходником - 50К! Срочно! Сегодня!

Всем добрый день!

Срочно необходим рерайт 50 статей по 1000зн. с исходником.

Оплата - 0.7/статью в 1000зн.

Возможно дальнейшее сотрудничество, заказы практически постоянны.

Пишите на мейл (только): [email protected]

P.S. Тестового задания нет, на него уже нет времени. 2-3 исполнителям просто дам 20К заказа. О честности и своевременной выплате хорошо выполненной работы можете читать в отзывах. Не будет оплачиваться только плагиат и безграмотность.