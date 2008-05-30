Всем добрый день! Срочно необходим рерайт 50 статей по 1000зн. с исходником. Оплата - 0.7/статью в 1000зн. Возможно дальнейшее сотрудничество, заказы практически постоянны. ...
Рерайт текста строительной тематики, срочно
Есть текст, строительной тематики, требуется его рерайтинг по образу.
6 страниц 12 шрифтом
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