Рерайт текста строительной тематики, срочно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок340 просмотров

Есть текст, строительной тематики, требуется его рерайтинг по образу.

6 страниц 12 шрифтом

17 лет назад
futurity
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$50
Очень качественный копирайт. Нет слов. Продолжу сотрудничество
Очень грамотный заказчик, толковое ТЗ, на все возникающие вопросы - моментальные ответы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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