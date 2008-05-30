Рерайт текста строительной тематики, срочно

Здравствуйте! Требуется(ются) ответственный(е) рерайтер(ы), опыт неважен. Главное, чтобы человек был пунктуальным и выполнял работу точно в срок! В день не менее 5,000 символов. Нужно писать статьи по ключам. Т.е вам даются ключевые фразы, которые ...