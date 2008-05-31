Работа для начинающих рерайтеров

$50
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  2. Копирайтинг
Завершен32 заявки1016 просмотров

Здравствуйте, мне нужен человек для написания статьи на строительную тематику. За часа два(качественно).717-70-70 жду желающих. ТОЛЬКО в ICQ

Всего статья на 3000знаков - оплата 60 рублей.

Написание статей
17 лет назад
_Kseniya_
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранные исполнители

johhnyk
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Профи в своем деле! Рекомендую!
morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$1
Светлана отлично справилась с заданием! 10 баллов! В общении приятна, в работе учтены все пожелания. Работаем дальше!
Прекрасный заказчик! Приятная в общении девушка и честный работодатель. Всегда подробные и четкие т/з. Будем работать, конечно же.
tutrus13
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$10
1 день
Юрий очень ответственный исполнитель. Учел все пожелания, сдедал работу досрочно - за что огромное спасибо. В общении вежлив и приятен. 10 баллов!!!
Рекомендую! Конкретное задание, оплата в срок. Очень приятно общаться.
Zlatovlaska
Злата 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Злата очень ответственный и хороший исполнитель. Работу делает в срок, учитывая все мои требования и пожелания. В бщении очень приятна. Сотрудничаем далее.
Отличный заказчик!!!! 10 баллов!!! приятно иметь дело с людьми, которые все делают четко и по расписанию!Ксения тот заказчик с которым хочется продолжить не только сотрудничать , но и просто общаться!
Ardath
39 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Анастасия работу выполнила оперативно и качественно, учла все дополнительные пожелания. Очень приятна в общении и в работе. Молодец!! Работаем дальше.
Задачу Ксения ставит чётко, всегда на связи, доброжелательна в общении, оплата своевременная. Очень приятно сотрудничать!
Serg26
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
Сергей проявил себя, как усердный работник. Работа выполняется в срок, учтены все пожелания, недочеты исправлены. Спасибо! Работаем дальше.
Прекрасный и чуткий работадатель, если что не так, поможет и подскажет, оплачивает ровно в срок, а что еще нужно!? Советую всем работать с Ксенией!!!

Заявки фрилансеров

johhnyk
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
tutrus13
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Zlatovlaska
Злата 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Ardath
39 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Serg26
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад