Слоган для дизайн студии

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Закрыт12 заявок349 просмотров

Необходим слоган для дизайн студии.

Можно в стихотворной форме, чтобы запоминалось название, но не обязательно =)

Хотелось бы как то, чтобы обыграть название.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров